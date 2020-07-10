В этом причина наших проблем – Тимошенко публично оскорбила Зеленского и Порошенко

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в резкой манере выразилась в адрес Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Она высмеяла их «героическую риторику» назвав ее показной и фейковой.

Об этом сообщает «Хвиля», передает «НБН».

Тимошенко заявила, что нет ничего удивительного в пленках, где Порошенко добродушно беседует и смеется с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Она заявила, что верит, что такое могло быть, ведь риторика Порошенко лишена искренности. От Порошенко можно ожидать подобной измены, считает Тимошенко. Вместе с тем она прямо сказала, что Зеленский полностью продолжает политику и риторику пятого президента Украины. Тимошенко считает, что они оба являются марионетками и зависят от внешних спонсоров.

«Их обоих кукловодят из-за границы. Зеленский и Порошенко в этом едины. Все как было при Порошенко, так и осталось, даже пафосная риторика, лишенная искренности очень схожа», — сказала Юлия Тимошенко.

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