В России заявили, что в Украине «создано ещё два государства»: Киев требует объяснений

Представитель России в ТКГ в Минске Борис Грызлов заявил, что в Украине «создано ещё два государства». Официальный Киев хочет узнать, значит ли это, что Россия выходит из Минского процесса.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк обратился к своему российскому коллеге, с требованием объяснить слова Бориса Грызлова:

«Хочется услышать пояснения от Российской Федерации, относительно вчерашнего заявления представителя РФ в ТКГ, который сказал, что «на сегодня в Украине есть ещё два государства». Значит ли такое высказывание господина Грызлова, что Россия готова выйти из Минских соглашений? Или же вы хотите признать оккупированные районы Донбасса?».

Цимбалюк подчеркнул, что Украина будет и далее придерживаться Минских договоренностей и что готова вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кто получил российский паспорт.

Напомним, ранее мы писали о результатах переговоров ТКГ.