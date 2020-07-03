России выгодно захватить всю территорию Украины: Жириновский новым циничным заявлением

Еще до начала плебисцита по Конституции РФ одиозный лидер ЛДПР предлагал внести поправку, которая бы предусматривала вхождение в состав России других государств.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Свои высказывания Жириновский подтвердил в интервью изданию «АиФ», заявив, что такая норма Конституции России позволила бы другим странам стать субъектом РФ и ускорила бы процесс реинтеграции.

«Это касается бывших союзных республик. Может, еще где-то появятся пророссийские силы: хоть в Финляндии, хоть в Монголии, хоть в Болгарии, или, когда Сербию прижмут со всех сторон», — сказал скандальный политик.

По мнению лидера ЛДПР, непризнанные республики ОРДЛО также могли бы воспользоваться новой возможностью.

Но для России, по словам Жириновского, «выгоднее захватить всю территорию Украины, чтобы не оставалось очага напряженности».

Одиозный лидер ЛДПР никогда не скрывал своих агрессивных взглядов и заявлял о необходимости восстановления СССР в новом формате, обязательно с центром управления в Кремле.

Ранее сообщалось о том, что Россия на пороге распада.