На фоне возможной атаки РФ: глава Херсонской ОГА обратился к СНБО с важной просьбой

В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации экспертов и военных о возможном вторжении РФ в Херсонскую область во время военных учений «Кавказ — 2020». На фоне этого в Херсонской области планируют увеличить количество военных.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Эксперты и военные предупреждают об угрозе военного вторжения РФ со стороны Крыма. На фоне этих предупреждений, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев обратился к СНБО, с просьбой усилить присутствие военных в данном регионе. Кроме того, Гусев сообщил, что осенью ВСУ планируют провести совместные военные учения с эстонскими военными.

Когда именно пройдут учения, глава Херсонской ОГА не сообщил. Он отметил, что военные учения продлятся примерно месяц. А дата начала военных учений сейчас обсуждается, и во многом она будет определяться с учетом проведения РФ военных учений «Кавказ-2020».

«Мы будем привлекать резерв и другие необходимые для эффективной территориальной обороны Херсонской области, силы и средства», — заявил Гусев.

Напомним, что в последнее время в СМИ все чаще появляется тревожная информация о том, что во время масштабных военных учений «Кавказ -2020» РФ может оккупировать Юг Украины, чтобы обеспечить сухопутный коридор в аннексированный Крым. Такое предупреждение звучало от американского генерала Бена Ходжеса. Кроме того, свои опасения по этому поводу выразил и известный волонтер Мирослав Гай.

Напомним, ранее мы писали, что Резников предложил новую инициативу по Донбассу.