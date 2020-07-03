Будет жарко – Гай бьет тревогу из-за тысячи военных РФ на границе с Украиной

На границе с Украиной Россия создала три группировки войск. Численность российских военных больше 80 тысяч человек. Известный волонтер Мирослав Гай опасается, что РФ может начать полномасштабное военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт известного волонтера.

Мирослав Гай опасается, что Россия может начать новый виток агрессии против Украины.

«Будет жарко», — пишет в Facebook волонтер.

Гай пишет, что Украина уже проинформировала ОБСЕ о количестве российской армии, которая дислоцируется возле украинской границы. Волонтер пишет, что Главное управление разведки Украины предостерегает, что под видом масштабных военных учений «Кавказ 2020» РФ может напасть на Украину. По словам волонтера, об этом также предупреждают украинские и американские эксперты.

Кроме того, Мирослав Гай не оставил без внимания недавний указ, который подписал президент РФ Владимир Путин. Он, как известно, призвал на сборы всех военных запаса. По мнению волонтера, за этим указом может скрываться масштабная мобилизация российских военных.

«Это только повысило вероятность наступления», — прокомментировал Гай новый указ Путина.

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