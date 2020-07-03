Будет жарко – Гай бьет тревогу из-за тысячи военных РФ на границе с Украиной
На границе с Украиной Россия создала три группировки войск. Численность российских военных больше 80 тысяч человек. Известный волонтер Мирослав Гай опасается, что РФ может начать полномасштабное военное вторжение в Украину.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт известного волонтера.
Мирослав Гай опасается, что Россия может начать новый виток агрессии против Украины.
«Будет жарко», — пишет в Facebook волонтер.
Гай пишет, что Украина уже проинформировала ОБСЕ о количестве российской армии, которая дислоцируется возле украинской границы. Волонтер пишет, что Главное управление разведки Украины предостерегает, что под видом масштабных военных учений «Кавказ 2020» РФ может напасть на Украину. По словам волонтера, об этом также предупреждают украинские и американские эксперты.
Кроме того, Мирослав Гай не оставил без внимания недавний указ, который подписал президент РФ Владимир Путин. Он, как известно, призвал на сборы всех военных запаса. По мнению волонтера, за этим указом может скрываться масштабная мобилизация российских военных.
«Это только повысило вероятность наступления», — прокомментировал Гай новый указ Путина.
Буде гаряче….Н͟а͟ш͟а͟ ͟д͟е͟р͟ж͟а͟в͟а͟ ͟п͟о͟і͟н͟ф͟о͟р͟м͟у͟в͟а͟л͟а͟ ͟О͟Б͟С͟Є͟ ͟п͟р͟о͟ ͟в͟о͟є͟н͟н͟и͟й͟…
Gepostet von Myroslav Hai am Freitag, 3. Juli 2020
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