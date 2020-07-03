Не только Херсон: генерал США Ходжес сообщил, какую часть территории Украины хочет оккупировать Путин

Американский генерал-лейтенант, бывший командующий ВС США в Европе Бен Ходжес считает, что РФ может попытаться оккупировать не только Херсонскую область, но и Одесскую. При этом Ходжес считает, что при самом худшем сценарии, российские войска могут оккупировать весь Юг Украины и лишить Украину выходу к морю.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Левый берег«.

Как известно, РФ запланирована на сентябрь 2020 года масштабные военные учения «Кавказ — 2020». По этому поводу американский генерал Бен Ходжес опасается, что российские войска могут начать военное вторжение на Юге Украины. Ходжес считает, что РФ здесь может не ограничиться только захватом Херсонской области. Американский военный считает, что российские войска могут оккупировать Одессу, и даже больше того – весь Юг Украины. В случае такого развития событий, Украина может потерять территории от Приднестровья до Азовского моря. Таким образом, страна-агрессор, по словам американского генерала, может полностью лишить Украинское государство выхода к морю.

Кроме того, по словам Ходжеса, Россию интересуют гидротехнические сооружения на Юге Украины, по той причине, что сейчас в Крыму дефицит пресной воды.

«Когда, я смотрю на карту Украины, конкретно на Черноморский регион, то вижу, что здесь ключевая цель для России это, конечно же, дамба в Новокаховке (Херсонская область). Но если они возьмут под контроль эту часть Украины, то до Одессы им будет рукой подать», — заявил американский генерал.

Кроме того, американский генерал считает, что свои планы по захвату Украины Кремль, может реализовывать постепенно. Он объясняет это тем, что РФ будет наблюдать, как на это реагирует международное сообщество. По его словам, если международное сообщество ограничится только «глубокой озабоченностью», то, по словам Ходжеса, Украине стоит готовиться к худшему сценарию развития событий.

Напоследок американский военный дал совет официальному Киеву.

«Единство правительства, готовность и способность ВС проводить ответные действия – все это будет частью расчета», — подытожил американский военный.

Ранее мы сообщали, что источник сообщил, что на переговорах в Берлине украинская делегация отказывается обсуждать ультиматум РФ.