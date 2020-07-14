Кулеба жестко ответил Кремлю на требование об особом статусе: «У нас не бюро удовлетворения «хотелок»

Главное Политика
Ник Петров0
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В ответ на требование Кремля о внесении особого статуса Донбасса Конституцию Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал громкое заявление.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба жестко ответил Кремлю на требование по особому статусу Донбасса. Фото: dialog.ua.

Глава МИД выступил с опровержением сообщения в Spiegel о якобы выдвинутом Москвой ультиматумом на встрече «нормандского» формата в Берлине по поводу закрепления особого статуса. По его словам, эту новость Россия провела как «русскую спецоперацию», а на самом деле подобных требований не могло быть.

«Кто они такие, чтобы ставить Украине любые ультиматумы? Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения «хотелок» любых стран», — заявил министр.

Кулеба напомнил о независимом статусе украинского государства, а то, что в Кремле недовольны нашими законами является их проблемами.

Вместе с тем он добавил, что в Украине проходит реализация глобальных реформ по децентрализации, и Донбасс после деоккупации наравне с другими регионами сможет ею воспользоваться.

А все, что касается каких-то особых привилегий для так называемых «Л/ДНР» для Украины неприемлемо.

В связи этим Кулеба призвал власти Кремля прекратить перекручивание Минских соглашений и перейти к конструктивному диалогу по прекращению войны на Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что Путину слишком страшно уходить,он будету власти до смерти.


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