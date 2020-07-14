Кулеба жестко ответил Кремлю на требование об особом статусе: «У нас не бюро удовлетворения «хотелок»

В ответ на требование Кремля о внесении особого статуса Донбасса Конституцию Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал громкое заявление.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Глава МИД выступил с опровержением сообщения в Spiegel о якобы выдвинутом Москвой ультиматумом на встрече «нормандского» формата в Берлине по поводу закрепления особого статуса. По его словам, эту новость Россия провела как «русскую спецоперацию», а на самом деле подобных требований не могло быть.

«Кто они такие, чтобы ставить Украине любые ультиматумы? Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения «хотелок» любых стран», — заявил министр.

Кулеба напомнил о независимом статусе украинского государства, а то, что в Кремле недовольны нашими законами является их проблемами.

Вместе с тем он добавил, что в Украине проходит реализация глобальных реформ по децентрализации, и Донбасс после деоккупации наравне с другими регионами сможет ею воспользоваться.

А все, что касается каких-то особых привилегий для так называемых «Л/ДНР» для Украины неприемлемо.

В связи этим Кулеба призвал власти Кремля прекратить перекручивание Минских соглашений и перейти к конструктивному диалогу по прекращению войны на Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что Путину слишком страшно уходить,он будету власти до смерти.