Путину слишком страшно уходить, он будет у власти до смерти: Пономарев

По мнению бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева, Владимир Путин всеми силами будет стараться остаться у власти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Как считает Пономарев, может поменяться должность Путина, но власть он сохранит за собой до самой смерти.

«Но абсолютно неважно, как он будет называться – он будет сохранять власть любой ценой. Для него уже слишком страшно уходить. Только вперед ногами», — сказал бывший российский парламентарий.

Как отметил Пономарев, «Путин будет у власти до смерти Путина». Вопрос только в том, как будет называться должность нынешнего главы Кремля, и когда это произойдет.

По мнению политика, Путин может не остаться президентом РФ, а пересядет, например, в кресло объединения России и Беларуси, или придумает еще какой-нибудь Госсовет.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле творится что-то неладное.