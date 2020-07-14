Путин готов к самым неожиданным политическим решениям по Донбассу: СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин может кардинально поменять свою позицию в отношении Донбасса, чем сильно удивит мировое сообщество.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По мнению режиссера Александра Коробко, позиция Кремля может меняться, но Путин не перестанет поддерживать оккупированный Донбасс.

По словам Коробко, для России важно поддерживать напряженность в данном регионе, и глава Кремля готов принимать неожиданные политические решения, даже идущие вразрез с его предыдущими заявлениями.

Как отметил режиссер, Путин в своем отношении к ситуации на оккупированном Донбассе постоянно «эволюционирует», меняя и корректируя свою позицию. А после того, что произошло с принятием поправок к Конституции его ходы особенно трудно «просчитать».

Ранее сообщалось о том, что Путину слишком страшно уходить с поста президента он будет у власти до смерти.