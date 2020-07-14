Путин готов к самым неожиданным политическим решениям по Донбассу: СМИ

Главное Политика
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Президент Российской Федерации Владимир Путин может кардинально поменять свою позицию в отношении Донбасса, чем сильно удивит мировое сообщество.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Владимир Путин.
Путин не перестанет поддерживать оккупированный Донбасс. Фото: dialog.ua.

По мнению режиссера Александра Коробко, позиция Кремля может меняться, но Путин не перестанет поддерживать оккупированный Донбасс.

По словам Коробко, для России важно поддерживать напряженность в данном регионе, и глава Кремля готов принимать неожиданные политические решения, даже идущие вразрез с его предыдущими заявлениями.

Как отметил режиссер, Путин в своем отношении к ситуации на оккупированном Донбассе постоянно «эволюционирует», меняя и корректируя свою позицию. А после того, что произошло с принятием поправок к Конституции его ходы особенно трудно «просчитать».

Ранее сообщалось о том, что Путину слишком страшно уходить с поста президента он будет у власти до смерти.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Денис Пушилин

Самая важная военная победа «ДНР» — Пушилин сделал заявление о судьбоносном дне для Донбасса

Родион Власов

Стало известно, как будут голосовать украинцы в России во время выборов в ВР

Дмитрий Климов

Он объявил мне войну – Гиркин рассказал о влиятельном человеке из РФ, который организовал против него травлю

Ольга Гергелюк

Добавить комментарий