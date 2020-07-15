Путин будет не против — Николай Маломуж рассказал, как Украина может вернуть Крым

Бывший глава Службы внешней разведки СБУ считает, что у Украины есть шанс вернуть Крым. При этом, уверяет Маломуж, вернуть так, что это устроит даже Путина.

Об этом Николай Маломуж поведал в интервью «Фактам«, пишет «НБН«.

По мнению Маломужа, Украина не сможет вернуть аннексированный полуостров силой. В этом вопросе надо применять гибкость, ведь Путин «уперся» в то, что вопрос Крыма закрыт:

«Мы видим позицию Путина. Он уперся, уверяет, что Крым обсуждать больше не намерен. Но мне кажется, что на эту тему с ним можно будет поговорить. Настанет день, когда Крым станет экономически невыгодным и финансово неподъемным для России. Но если сейчас ставить вопрос жестко, мол «Путин, отдавай Крым», то он никогда не согласится. Никогда».

Маломуж подчеркнул, что можно предложить Путину вариант переходного периода в Крыму. То есть, там будет свободная экономическая зона, а присматривать за всем и руководить будут международные партнеры:

«Украина, тогда, продолжает считать Крым своей территорией, но не принимает никаких мер для констатации сего факта. Россия, в свою очередь, также хранит нейтралитет. Я знаю, что Путин был бы не против такого варианта, потому что и ему надо сохранить лицо в вопросе возвращения Крыма».

Напомним, ранее мы сообщали, что в РФ пригрозили украинским политикам из-за Крыма.