Теперь официально: местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Соответствующий проект постановления был принят нардепами на сегодняшнем заседании Верховной Рады.

Выборы в Украине
Выборы в Украине. Фото — 112.ua

Об этом передает «НБН«.

В среду, 15 июля, народные депутаты проголосовали за проект постановления No 3809 «О назначении очередных местных выборов 2020 года». Согласно документу, голосование состоится как и планировалось — 25 октября сего года.

Свой голос «за» проект постановления отдали 326 депутатов.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что повести местные выборы на оккупированной части Донбасса нет возможности.


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