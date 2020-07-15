Теперь официально: местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года

Соответствующий проект постановления был принят нардепами на сегодняшнем заседании Верховной Рады.

Об этом передает «НБН«.

В среду, 15 июля, народные депутаты проголосовали за проект постановления No 3809 «О назначении очередных местных выборов 2020 года». Согласно документу, голосование состоится как и планировалось — 25 октября сего года.

Свой голос «за» проект постановления отдали 326 депутатов.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что повести местные выборы на оккупированной части Донбасса нет возможности.