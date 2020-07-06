Возможностей провести местные выборы на Донбассе нет — секретарь СНБО

Алексей Данилов заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса провести невозможно. По крайней мере, в ближайшее время.

Об этом он поведал в интервью изданию «УП«, пишет «НБН«.

По мнению Данилова, чтобы выборы на оккупированной ныне территории могли пройти, нужны определенные условия, а сейчас их просто нет:

«Рано или поздно, но выборы на Донбассе состоятся. Но сперва надо, чтобы начались какие-то изменения».

Помимо этого, добавил Данилов, могут пройти лишь согласно украинской Конституции и украинских законов:

«На вех избирательных участках обязан быть флаг Украины, украинские СМИ, украинские партии… В конце концов, ЦИК Украины организовывает выборы. Сейчас мне даже представить трудно, что в ОРДЛО будут такие условия».

Напомним, ранее мы писали, что Арахамия назвал главное условие для выборов на Донбассе.