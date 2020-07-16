Россия оказала помощь Украине в возврате территорий – Климкин заявил о серьезных переменах

Экс-глава МИД Павел Климкин заявил о том, что Российская Федерация своей агрессивной и вместе с тем неудачной политикой лишь укоряет процесс возврата территорий Украине.

Об этом сообщает ZN,ua, передает «НБН».

Климкин уверен, что Россия настроила против себя мировое сообщество. Попытки этой страны сделать из людей, которые отказываются признать частью России временно оккупированные территории, приводят лишь к ослаблению самой РФ и демонстрируют ее диктаторские замашки.

«Действия РФ приближают момент возврата наших территорий. Россия сама себя выставляет в крайне нелепом и глупом свете пытаясь «назначить» преступниками огромный массив населения, которое имеет четкую идейную позицию. Преследование этих людей приносит вред самой России. Очевидно, что РФ пытается создать некий жупел, но это наверняка обратится против них самих», — заявил Климкин.

Стоит отметить, что негодование Климкина вызвал тот факт, что согласно поправке статьи 67 Конституции РФ все, кто открыто призывает к тому, чтобы Крым вернули Украине являются преступниками.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин торжественно заявил о усилении «госбезопасности ДНР».