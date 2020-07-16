Уличные беспорядки в Украине: Венедитова заявила о серьезной проблеме

В офисе генерального прокурора отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского остановить уличное насилие. С проблемой решила разобраться лично Ирина Венедиктова.

Об этом сообщает «Лента», передает «НБН».

Сегодня, 16 июля в Офисе генпрокурора состоится собрание руководителей правоохранительных органов.

«16 июля главное руководство правоохранительных органов Украины проведет совещание. Оно будет посвящено проблеме насилия на улицах нашей страны, количества оружия в мирной части страны и общественной безопасности в целом», — сообщила Венедиктова.

Согласно предварительному анонсу Офиса генерального прокурора совещание начнется в 12:30.

Среди вероятных и наиболее влиятельных участников совещания стоит отметить Арсена Авакова, Ивана Баканова, Игоря Клименко, Александра Соколова и Игоря Криштуна.

Стоит уточнить, что активизация в вопросе борьбы с уличным насилием в Украине связана с личным призывом Владимира Зеленского к Арсену Авакова и Ирине Венедиктовой и просьбой качественно разобраться с этой острой социальной проблемой.

Напомним, как сообщалось ранее, местные выборы оказались под вопросом: ЦИК сделала важное заявление.