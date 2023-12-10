О том, что в этот оккупированный город уже завезено не менее 8-ми автобусов с «исполнителями» воли кремлевского диктатора, и этих агитаторов даже расселили в жилье, «отжатом» у местных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-аккаунте городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

Как стало известно, данные личности часто проводят собрания в помещении районной государственной администрации, предварительно глуша мобильную связь, чтобы их преступные секреты никто внезапно не подслушал. Кроме того, в соответствии с информацией очевидцев, Кремль прислал именно агитационный состав, который понесет по оккупированным общинам смертельную ложь о Путине и благах «русского мира».

Впрочем, украинцы и так знают правду: «русский мир» — это исключительно нищета, террор и несвобода.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрющенко показывал, как российские оккупанты готовятся к обороне Мариуполя.