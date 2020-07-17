Что теперь делать людям? – Андрей Смолий раскритиковал сокращение количества районов в Украине

Сегодня, 17 июля, Верховная Рада Украины приняла решение о сокращении более чем в три раза количества районов в Украине. Общественный деятель, юрист-международник Андрей Смолий считает, что власть не учла мнение народа.

Об этом Смолий пишет в своем Telegram-канале, передает НБН.

Существующие 490 районов будут ликвидированы. Вместо них планируется создание 138 новых укрупненных районов. По мнению Андрея Смолия, власть не учла мнение народа.

«Плевали «Слуги народа» на местное самоуправление и мнение народа», — заявил Смолий.

По его словам, укрупнение районов выгодно власти.

«Не важно, что об этом думают жители, обсуждалось ли это с людьми, и вообще уместно ли это делать. Зеленскому и его власти это нужно – значит, принимаем», — пишет Смолий.

По словам эксперта, большинство вопросов, которые касаются изменения территориального устройства на данный момент неурегулированные.

«Это и вопросы судов, разграничение полномочий между органами власти в районах, налоговая система, предприятия, которые «вдруг» оказались в другом районе», — отмечает эксперт.

Смолий заявил, что на все эти вопросы пока нет ответов.

«Фактически власть просто под выборы поделила районы и территории, так как им надо. Что теперь делать людям?», — заявил Смолий.

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