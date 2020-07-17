Голосование за поправки в Конституцию РФ в Крыму: Геращенко требует усилить санкции против России

Народная избранница от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко заявила, что Украина должна требовать усилить санкции против РФ. По ее словам, усилить давление на страну-агрессора необходимо из-за того, что РФ провела незаконный референдум в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Прямой».

Во время своего выступления в парламенте народный депутат Ирина Геращенко заявила о необходимости усилить санкции против РФ. Она напомнила, что Россия провела незаконный референдум по поправкам в Конституцию РФ в аннексированном Крыму.

«Мы должны послать сигнал всему миру, что Крым – это Украина, что Украина борется за возвращение Крыма, что мы требуем не просто непризнания референдума, а усиления санкций против РФ за проведение незаконных референдумов на оккупированных территориях. Мы должны усилить санкции», — заявила Геращенко.

При этом политик подчеркнула, что новая редакция Конституции РФ, не только «обнуляет» президентские сроки Путина, но и усложняет возвращение Крыма Украине. Кроме того, Геращенко напомнила, что на прошлой неделе Госдума РФ приравняла к экстремизму призывы к отчуждению территории РФ и аннексированного Крыма. Она отметила, что отныне РФ может требовать экстрадиции иностранных политиков, которые не признают аннексии Крыма.

«Речь будет идти о каждом из нас», — заявила Геращенко.

Напоследок народная избранница обратилась к жителям Крыма. Она выразила слова благодарности тем украинцам и крымским татарам, которые не приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

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