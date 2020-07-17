Он станет опорой Зеленского — Юхновский обратился к президенту с важным призывом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора объединиться со своим бывшим главным оппонентом Петром Порошенко. Пятый президент должен стать наставником Зеленского и послужить его опорой. С таким призывом с трибуны парламента выступил известный украинский академик Игорь Юхновский.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

Академик призвал Зеленского воспользоваться опытом и мудростью Порошенко ради будущего Украины.

«Я советую вам сделать своего предшественника своей опорой и советником. Опираясь на авторитет своих предшественников, вы сможете эффективно позаботиться о стране», — заявил Юхновский.

Кроме того, он призвал Зеленского не бояться войны и активнее принимать участие в ее ходе.

«Сейчас идет война за Украину и ее территории. Не стоит бояться воевать – у вас в распоряжении ВСУ. Действуйте мудро и смело против врага», — призвал он.

Стоит отметить, что Зеленский пришел во власть с диаметрально противоположными позициями. Ранее Зеленский активно выступал против политики Порошенко и за скорейшее достижение мира, но сейчас политические приоритеты главы государство вероятно могут быть уже иными.

Напомним, как сообщалось ранее, конец президентства Зеленского: Гордон сделал смелый прогноз о судьбе Украины.