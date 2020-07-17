Конец президентства Зеленского: Гордон сделал смелый прогноз о судьбе Украины

Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон сделал неутешительный прогноз о политических перспективах главы украинского государства Владимира Зеленского. Гордон уверен, что Зеленскому осталось недолго править.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Диалог».

Гордон высказался о перспективах второго президентского срока Зеленского. Журналист считает, что речи о втором сроке быть не может и в нынешних реалиях под вопросом оказалась даже первая каденция Зеленского. Президент может уйти раньше отведенного срока.

Гордон напомнил об обещании Зеленского уйти, если он не справится с президентской должностью и украинцы при его правлении не станут жить лучше. Далее Гордон отметил, что украинцы при Зеленском лишь обеднели еще больше, а это показательный фактор того, что президент не смог улучшить их жизнь.

«Конечно Зеленский хороший и классный, но вы сами знаете, что после открытия торговых центров продажи не пошли вверх. У людей попросту нет денег, а это четко указывает на то, что Зеленский не справляется», — заявил Гордон.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия оказала помощь Украине в возврате территорий – Климкин заявил о серьезных переменах.