Кремль готов «разменяться»: названы условия РФ для окончания войны на Донбассе

Главное Политика
Ник Петров0

Пока жив Путин, конфликт на Донбассе может продолжаться сколь угодно долго.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Россия готова к компромиссам.
Россия готова пойти на компромисс для окончания конфликта на Донбассе. Фото: vesti-ua.net.

По мнению бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева, для решения проблемы Донбасса Украина должна пойти на определенные компромиссы, выгодные обеим сторонам.

«Сама по себе эта война не закончится. Но в Кремле хотели бы как-то выпутаться из этой ситуации, они устают от санкций, которые выматывают и вызывают глухой ропот в российской элите», — отметил политик.

Как считает Пономарев, Россия может игнорировать санкции – «они не смертельны, в России много внутренних ресурсов» — но тем не менее проблема Донбасса всех уже утомила, поэтому хочется как-то ее решить.

Одним из вариантов решения вопроса с Донбассом является достижение компромисса, который бы устроил обе стороны.

По словам экс-депутата, Россия может пойти на «заморозку» конфликта, но не заинтересована в этом и готова на «размен».

При этом Пономарев уточнил, что речь может идти о русском языке, особом статусе и амнистии.

Ранее сообщалось о том, что российский Дальний Восток на грани социального взрыва.


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