Кремль готов «разменяться»: названы условия РФ для окончания войны на Донбассе

Пока жив Путин, конфликт на Донбассе может продолжаться сколь угодно долго.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По мнению бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева, для решения проблемы Донбасса Украина должна пойти на определенные компромиссы, выгодные обеим сторонам.

«Сама по себе эта война не закончится. Но в Кремле хотели бы как-то выпутаться из этой ситуации, они устают от санкций, которые выматывают и вызывают глухой ропот в российской элите», — отметил политик.

Как считает Пономарев, Россия может игнорировать санкции – «они не смертельны, в России много внутренних ресурсов» — но тем не менее проблема Донбасса всех уже утомила, поэтому хочется как-то ее решить.

Одним из вариантов решения вопроса с Донбассом является достижение компромисса, который бы устроил обе стороны.

По словам экс-депутата, Россия может пойти на «заморозку» конфликта, но не заинтересована в этом и готова на «размен».

При этом Пономарев уточнил, что речь может идти о русском языке, особом статусе и амнистии.

Ранее сообщалось о том, что российский Дальний Восток на грани социального взрыва.