Каждый имеет право делать заявления — в Офисе президента отреагировали на угрозы Кадырова

Политика
Христина Качоровська0
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Обращение главы Чеченской Республики к президенту Украины вызвало немалый интерес в обществе. Но вот в ОП заявили, что делать официальные ответы на подобные заявления не будут.

Офис президента Украины
Офис президента Украины. Фото — suspilne.media

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Цензор. НЕТ«.

«В современном информационном мире каждый имеет право высказать свое мнение. Но это не значит, что стоит искать в них какие-то тайные смыслы. Мы даже удивлены, что СМИ предают такое важное значение личное сообщение Рамзана Кадырова».

На Банковой отметили, что слова Кадырова имеют прямую отсылку к такой теме, которую могут обсуждать лишь главы государств:

«И комментировать их точно нет смысла».

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому.


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