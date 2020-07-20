Каждый имеет право делать заявления — в Офисе президента отреагировали на угрозы Кадырова

Обращение главы Чеченской Республики к президенту Украины вызвало немалый интерес в обществе. Но вот в ОП заявили, что делать официальные ответы на подобные заявления не будут.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Цензор. НЕТ«.

«В современном информационном мире каждый имеет право высказать свое мнение. Но это не значит, что стоит искать в них какие-то тайные смыслы. Мы даже удивлены, что СМИ предают такое важное значение личное сообщение Рамзана Кадырова».

На Банковой отметили, что слова Кадырова имеют прямую отсылку к такой теме, которую могут обсуждать лишь главы государств:

«И комментировать их точно нет смысла».

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому.