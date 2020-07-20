Когда между Украиной и Россией нормализуются отношения: эксперт дал прогноз

Могут ли когда-нибудь нормализироваться отношения между Украиной и Россией, и если да, то при каких условиях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По мнению известного блогера Юрия Касьянова, не после смерти Путина, потому что любой из его преемников не будет лучше, и не после освобождения Донбасса и возвращения Крыма.

По его словам, это может произойти лишь в случае, когда наша страна действительно станет ощущать себя не объектом, а субъектом и общаться с Россией на равных.

«Это произойдет тогда, когда Украина почувствует себя не объектом, а субъектом, когда она будет гордо смотреть в будущее, гордо смотреть в глаза своим врагам, и когда она сможет на равных разговаривать с той же Россией», — заявил блогер.

Он считает, что нормализовать отношения с РФ можно только на равных.

«Или же – мы просто должны раствориться в рамках Российской империи. Других вариантов нет», — констатировал Касьянов.

Ранее сообщалось о том, что Кремль готов «разменяться», названы условия прекращения конфликта на Донбассе.