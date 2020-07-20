Когда между Украиной и Россией нормализуются отношения: эксперт дал прогноз

Главное Политика
Ник Петров0
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Могут ли когда-нибудь нормализироваться отношения между Украиной и Россией, и если да, то при каких условиях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Блогер Юрий Касьянов.
Юрий Касьянов оценил возможность нормализации отношений между Украиной и РФ. Фото: glavred.info.

По мнению известного блогера Юрия Касьянова, не после смерти Путина, потому что любой из его преемников не будет лучше, и не после освобождения Донбасса и возвращения Крыма.

По его словам, это может произойти лишь в случае, когда наша страна действительно станет ощущать себя не объектом, а субъектом и общаться с Россией на равных.

«Это произойдет тогда, когда Украина почувствует себя не объектом, а субъектом, когда она будет гордо смотреть в будущее, гордо смотреть в глаза своим врагам, и когда она сможет на равных разговаривать с той же Россией», — заявил блогер.

Он считает, что нормализовать отношения с РФ можно только на равных.

«Или же – мы просто должны раствориться в рамках Российской империи. Других вариантов нет», — констатировал Касьянов.

Ранее сообщалось о том, что Кремль готов «разменяться», названы условия прекращения конфликта на Донбассе.


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