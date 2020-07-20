Угрозы Кадырова: Рыковцева рассказала, что ждет Зеленского, если он не попросит прощения у лидера Чечни

Обозреватель российской службы «Радио Свобода» Елена Рыковцева отреагировала на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналист иронично написала, что Зеленского ждут «большие неприятности», если же он не извинится перед Кадыровым.

Об этом сообщает «Диалог.UA», сославшись на Facebook-аккаунт Рыковцевой, передает НБН.

Как известно, недавно появилось заявление главы Чечни Рамзама Кадырова, где он угрожал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Журналист Елена Рыковцева высмеяла заявление Кадырова. Она иронично написала, что после этого у Зеленского будут серьезные проблемы, если он не извинится перед главою Чечни.

«Короче говоря, если Зеленский не извинится заново – кардык ему. Он ответит перед Рамзаном. Прилетит из Киева в Грозный – и прямо на месте ответит», — пишет журналистка.

Заявление Рамзана Кадырова, которое он обнародовал в своем Telegram-канале, журналистка назвала «Телеграм-творчеством».

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