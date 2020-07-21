Мы четко понимаем – Бойченко рассказал, могут ли подконтрольные РФ НВФ захватить Мариуполь

Мэр Города Мариуполь Вадим Бойченко считает, что подконтрольные РФ НВФ на Донбассе сегодня не могут захватить Мариуполь. Свое мнение он озвучил в интервью для известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интернет-издание «Гордон».

Учитывая то, что ситуация на Донбассе в последнее время обострилась, Дмитрий Гордон спросил у мэра Мариуполя, понимает ли он, что есть риски, что мирный Мариуполь может стать фронтовым городом. На что Вадим Бойченко ответил, что «вообще в это не верит». По словам мэра Мариуполя, за годы войны на Донбассе, Украина изменилась. По словам Бойченко, люди пересмотрели свои ценности.

«Мы пересмотрели все свои ценности, мы четко понимаем, где мы, кто мы, почему сегодня здесь находимся», — заявил Бойченко.

Кроме того, чиновник отметил, тот факт, что за шесть лет войны на Донбассе существенно изменилась украинская армия. Бойченко назвал ВСУ «щитом, который надежно защищает». Чиновник отметил, что украинская армия сейчас технически хорошо оснащена.

Учитывая все эти факторы, Бойченко считает, что война не придет в Мариуполь.

«Я вас уверяю, завоевать Мариуполь невозможно», — заявил Бойченко в интервью Гордону.

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