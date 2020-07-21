Против Пушилина в «ДНР» развернули кампанию: журналисты раскрыли, кто предал главаря сепаратистов

Стало известно о том, что главарь террористов из «ДНР» стал мишенью целой кампании, которая развернулась против него. Сообщается, что его предали ближайшие соратники из так называемого «Министерства информации ДНР», которые проплачивают ресурсы, дискредитирующие «правительство» Пушилина.

Об этой информации сообщил Regnum, передает «НБН».

«Как только Пушилин вступил в должность, активизировались внезапно так называемые медаагрессоры. Они в хор начали заявлять о том, что не против побороться за власть на Донбассе. Они увидели в гибели Захарченко удобную возможность для себя. Однако в этом нет ничего удивительного. Однако реальное удивление вызвал тот факт, что информационные атаки на «правительство ДНР» оплачивается из карманов сепаратистов», — сообщил источник в начале.

После этого в источнике сообщили, что целый ряд Телеграм-каналов и различных ресурсов, финансируемых из «ДНР» разворачивают ежедневно негативную риторику в сторону Пушилина. Притом интересно то, что акцентируется внимание в этих источниках даже на негативных сторонах Российской Федерации.

«Риторика этой «минправды ДНР» направлена в основном против Пушилина и его правительства. Но некоторые зашли еще дальше. Так, например, движение «Донецкая республика» шагнула куда дальше. Она поливает грязью самого Путина. Вот так «любят» в «ДНР» Пушилина и все российское», — сообщил источник.

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