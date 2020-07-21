Путин хочет подменить Зеленского – Портников рассказал о новом плане Кремля по Украине

Владимир Путин работает над тем, чтобы заменить действующего президента Украины на выгодную для себя кандидатуру. Для этой цели он уже начал использовать пропагандистскую машину, которая нацелена на дискредитацию украинского лидера.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников, передает «НБН» со ссылкой на Inforesist.

«Недавний пост, который сделал Рамзан Кадыров – это только малая толика той пропагандистской машины, которую развернул Путин. Кремль намерен всерьез заняться дискредитацией президента Украины. Конечно, Владимир Зеленский сохраняет осторожность. Это было видно по его комментарию касательно расстрела украинских военных, а также его реакции на годовщину уничтожения майзийского «Боинга». Однако все это – старания напрасные», — сообщил Портников в самом начале.

После этого Портников сообщил, что подобная кампания разворачивалась против Порошенко. Однако этого не получилось, поскольку народ Украины не позволил прийти к власти пророссийским силам.

«Теперь мы видим, что Зеленский столкнулся с аналогичной проблемой. Однако Кремль, возможно, будет теперь действовать куда быстрее. Там уже поставили на быстрый приход к власти пророссийских политиков – Медведчука и его окружение», — сообщил он в конце.

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