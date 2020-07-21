В Кремле ответили на заявление Зеленского о том, что «Россия не против нового Нормандского саммита»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил свое прежнее заявление о том, что Россия не видит смысла в проведении новых переговоров в нормандском формате.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «RT«.

Как отметил Песков, чтобы провести новый Нормандский саммит, на данный момент нет никаких оснований. Ведь главным условием новой встречи является выполнение договоренностей, принятых на саммите в Париже, в декабре 2019 года.

Тогда стороны пришли к согласию, что нужно прекратить обстрелы на Донбассе, провести обмен всех пленных, и осуществить разведение сил по линии фронта в ООС.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия не против нового Нормандского саммита.