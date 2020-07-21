Встреча Зеленского и Путина в Крыму: в МИД Украины назвали условие

20 июля в Сети распространили сообщение о том, что Зеленский мог встречаться с Путиным в Крыму.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

В Министерстве иностранных дел прокомментировали эту информацию, назвав ее слухами. По заявлению главы ведомства Дмитрия Кулебы, эта информация является фейком.

Как сказал министр, говорить о такой встрече пока рано, потому что она будет возможна только при одном условии. По словам Кулебы, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогут встретиться в Крыму на церемонии снятия российского флага и поднятии флага Украины после деоккупации полуострова.

Как подчеркнул министр, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, к сожалению, не сообщают о возможности проведения такой церемонии.

Ранее сообщалось о том, что у Путина кишка тонка идти на Украину войной.