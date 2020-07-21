Я не мог представить такого – Ходаковский признался, кто находится в руководстве «Л/ДНР»

В военном руководстве у сепаратистов находятся совершенно не те люди, которых хотел бы видеть бывший оккупант Александр Ходаковский. Он сообщил, что военные должности заняли люди, которые вообще далеки от войны и военных действий, а это, по его словам, сильно «бьет» по состоянию «республик».

Об этой информации сообщил сам Ходаковский на своем «Телеграм-канале», передает «НБН».

«Я считаю, что военная активизация Украины имеет большие шансы стать реальностью. На этом фоне нужно сказать о том, какое состояние дел в нашей обороне…В чем мы имеем реальную проблему? А она заключается в том, что почти все наше военное начальство – это мирные люди. Именно начальство такое, а не командование», — сообщил в самом начале Ходаковский.

После этого бывший сепаратист начал сетовать на то, что в так называемых «республиках» произошла «селекция», из-за которой руководящие должности заняли люди, ничего не знающие о войне.

«Я помню, как удивлялся, когда начинал замечать, что должности занимают люди, которым война и ее действия прямо противопоказаны. Я не мог представить такого. Однако тогда это не было так страшно. Их было мало, а сейчас они заняли все пространство. Способных воевать там не осталось», — сообщил Ходаковский.

Напомним, против Пушилина в «ДНР» развернули компанию: журналисты раскрыли, кто предал главаря сепаратистов.