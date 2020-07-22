Зеленский собрался ехать на Донбасс: президент Украины принял важное решение

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что собирается посетить территорию Донбасса вместе со швейцарским лидером Симонеттой Соммаругой. По его словам, это случится уже завтра, в четверг. Он хочет показать одному из европейских лидеров, как обстоят дела на востоке Украины.

Об этой информации сообщила газета «Капитал», передает «НБН».

«Послезавтра мы поедем на Донбасс, чтобы посетить наших граждан, живущих в прифронтовой зоне. Лично для меня это довольно важно, особенно когда к нам приезжают мировые лидеры. Они сами увидят собственными глазами, какие беды принесла нам война», — сообщил он в самом начале.

После этого президент Украины рассказал, что Швейцария готова помогать Донбасса. Особенно это касается обеспечения питьевой водой с помощью модернизации инфраструктурных проектов.

«Швейцария – страна, предоставляющая гуманитарную помощь жителям Украины, которые пострадали от последствий войны на Донбассе по обе стороны линии разграничения», — подытожил он.

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