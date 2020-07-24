Как Европа видит Украину – Азаров показал неутешительный доклад западных СМИ

Политика
Родион Власов0
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Бывший премьер Украины опубликовал у себя на странице статью из испанских средств массовой информации о том, как в Европе видят нашу страну. По его словам, ЕС видит рассматривает ее в качестве многофункционального тренировочного лагеря для ультраправых со всего мира. Однако при этом комментаторы заметили серьезный фальсификат данного утверждения.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото — Eg.ru

Об этой информации сообщил сам Азаров на страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Как Европа видит Украину? Ответ прост. Она видит его как многофункциональный лагерь тренировок для ультраправых со всего мира. Она видит Украину как страну, что превращается в террористическую державу. Это ужасные метаморфозы», — заявил Азаров.

Других материалов или, что еще важнее, опросов экс-министр не стал публиковать. Однако, очевидно, они необходимы, чтобы слова Азарова имели более объективные основания.

Со стороны комментаторов сразу начался шквал критики. Один из последних и вовсе сообщил, что данное утверждение является проплаченным фейком, который был создал для дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, это станет основой мира на Донбассе – эксперт Кушнир рассказала, что задумал Медведчук.


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