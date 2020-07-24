Как Европа видит Украину – Азаров показал неутешительный доклад западных СМИ

Бывший премьер Украины опубликовал у себя на странице статью из испанских средств массовой информации о том, как в Европе видят нашу страну. По его словам, ЕС видит рассматривает ее в качестве многофункционального тренировочного лагеря для ультраправых со всего мира. Однако при этом комментаторы заметили серьезный фальсификат данного утверждения.

Об этой информации сообщил сам Азаров на страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Как Европа видит Украину? Ответ прост. Она видит его как многофункциональный лагерь тренировок для ультраправых со всего мира. Она видит Украину как страну, что превращается в террористическую державу. Это ужасные метаморфозы», — заявил Азаров.

Как Европа видит Украину? Как многофункциональный тренировочный лагерь для ультраправых со всего мира, как страну, которая превращается в террористическое государство Ужасающие метаморфозыhttps://t.co/rtwGGSNyS5 — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) July 24, 2020

Других материалов или, что еще важнее, опросов экс-министр не стал публиковать. Однако, очевидно, они необходимы, чтобы слова Азарова имели более объективные основания.

Со стороны комментаторов сразу начался шквал критики. Один из последних и вовсе сообщил, что данное утверждение является проплаченным фейком, который был создал для дестабилизации ситуации в Украине.

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