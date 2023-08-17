О том, что в этот четверг, 17-го августа, сразу в 3-х странах Балтии поддержали декларацию G7 относительно гарантий безопасности для Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Как стало известно, главы правительств Эстонии, Литвы и Латвии выступили с совместным заявлением об участии в декларации «Большой Семерки» по поддержке Украины. По словам Каи Каллас, все перечисленные страны станут помогать Украине до самой победы, параллельно оказывая максимальную поддержку нашему государству на пути к интеграции как в Североатлантический Альянс, так и в Европейский Союз.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните добавила — присоединение стран Балтии к данной декларации, является подтверждением их обязательств в предоставлении помощи Украине для победы в войне против РФ, то есть достижению справедливости, а также перехода к восстановлению и усилению.

Глава правительства Литвы акцентировала:

Только членство в НАТО даст гарантии безопасности для Украины, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Украину в Альянсе как можно скорее.

Today we, PM's of 🇱🇹🇪🇪🇱🇻, joined the G7 Declaration, reafirming our commitment to help Ukraine win the war, achieve justice & rebuild stronger. Only NATO membership will provide security guarantees for 🇺🇦 & we're looking forward to welcoming 🇺🇦 in the Alliance as soon as possible pic.twitter.com/bVDIQbldzY — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) August 17, 2023

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Кулеба отреагировал на скандал вокруг предложения НАТО о вступлении страны в Альянс в обмен на ее отказ от оккупированных территорий.