Очередной режим перемирия на Донбассе: в ТКГ назвали главные отличия

Представитель Украины в ТКГ в Минске Александр Мережко поделился ожиданиями от нового режима перемирия на Донбассе. Не секрет, что о прекращении огня стороны договаривались уже не раз, но долго придерживаться «режима» тишины никогда не удавалось.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Но, уверен Мережко, перемирия, которое должно наступить с 27 июля, точно будет более эффективным:

«В новом договоре есть много четко прописанных пунктов. Он уже не с таким общем характером, как было раньше. К тому же, есть шансы что новое перемирие утвердят лидеры Нормандского саммита — это добавит договору политического и дипломатического веса, нарушить его уже будет куда сложнее. А если враг их нарушит — будет нести ответственность».

Мережко рассказал, что новый договор получил одобрение ООН, ОБСЕ и Германии. При этом, он не отрицает, что в первое время всё же могут быть небольшие обстрел:

«Конечно же, могут быть нарушения с масштабными боевыми действиями, а могут быть эпизодические обстрелы, особенно на первое время. Но нам важна общая поддержка режима тишины, которая будет продолжаться долгое время… И, в первую очередь, хочется тишины со стороны российских наемников на Донбассе».

Он добавил, что сейчас Франция и Германия более детально и внимательно присматриваются к Минским соглашениям:

«Наши европейские партнеры по Нормандскому саммиту следят за тем, кто действительно хочет выполнения Минского договора, а кто пытается их сорвать и обвинить во всем других. Они сморят и сделают нужные выводы».

Напомним, ранее в «ДНР» заявили, что Зеленский аннулировал договор о режиме прекращения огня.