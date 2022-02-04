Об этом он заявил в политическом ток-шоу «ГОРДОН», трансляция которого шла на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона, передает «НБН».

Вторые Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года при тогдашнем президенте Украины Петро Порошенко. Это документ был подписан под давлением РФ.

Лидер политической партии «Свобода» Олег Тягнибок выступает категорически против того, чтобы Украина пошла на реализацию Минских соглашений. Он считает, что Украине надо выходить из этих соглашений.

Политик предлагает нынешнему президенту Владимиру Зеленскому назначить своего предшественника Петра Порошенко главой украинской делегации в ТКГ. Тягнибок считает, что экс-Гарант как никто другой сможет «съехать» с Минских договоренностей.

«Скажу, что я бы сейчас сделал на месте президента Зеленского. Учитывая то, что Петр Порошенко начинал этот процесс написания Минских договоренностей. Как он говорит, вместе с Ангелой Меркель (экс-канцлер Германии, — ред.), значит, соответственно влияние и возможности для решение вопросов у него есть… На месте Зеленского я бы назначил его руководителем украинской делегации в ТКГ. Потому, что наверное, никто лучше него не сможет «съехать» с Минских договоренностей», — заявил лидер «Свободы».

К слову, ранее журналист Гордон предложил представить, что будет если Украина выполнит Минские соглашения.