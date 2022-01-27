Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на UA.TV.

Переговоры ТКГ в очном формате могут проходить в Стамбуле (Турция). По словам Костина, данный вопрос поднимался на заседании ТКГ 26 января.

Сейчас стороны проводят переговоры в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Костин утверждает, что возражений о возможности рассмотрения Стамбула, как площадки для переговоров ТКГ не было. Однако представители РФ на вчерашних переговорах начали говорить о том, что надо возобновить очные переговоры в Минске. Костин подчеркнул, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу.

«Для нас и для наших партнеров – это неприемлемо. Другая площадка стала бы более комфортной», — сказал представитель Украины в ТКГ.

Кроме того, он добавил, что очный формат переговоров может быть более конструктивным, чем переговоры с помощью видеосвязи.

Стоить отметить, что накануне Турция предложила проводить переговоры по Донбассу в рамках ТКГ в Стамбуле. До этого турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял, что готов стать посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.