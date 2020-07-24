У бойцов НВФ начались серьезные проблемы: руководство террористов сделало «большую услугу» Украине

Ситуация внутри рядов НВФ «ЛДНР» стремительно ухудшается. Воровство со стороны руководства сепаратистов и общие финансовые проблемы «республик» привели к уменьшению выплат для бойцов НВФ.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Источник информирует о том, что участники НВФ из 1 АК МО «ДНР» страдают из-за финансовых проблем. Уже несколько месяцев им не выплачивают доплат, которые называют «боевыми». Известно, что «голый оклад» в НВФ составляется всего 15 тысяч рублей (около 5800 гривен). Доплаты составляли порядка трех с половиной тысяч рублей (около 1500 гривен), но теперь и их нет. Кроме того, часто участникам НВФ самим приходится оплачивать заправку военного транспорта, что еще больше отбивает у них желание сражаться за главарей «республик».

Отмечается, что деструктивная ситуация сложилась из-за воровской составляющей в руководстве. Такое отношение к рядовым участникам НВФ может значительно ослабить «республики», ведь желающих воевать за столь малые деньги найдется немного. Благодаря негативной внутренней ситуации в НВФ, законные власти Украины могут вскоре получить существенное боевое преимущество.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский принял решение о новом виде военной службы.