Почему Кремль запугивает Украину полномасштабным наступлением: генерал Забродский рассказал, какую цель на самом деле преследует РФ

В последнее время в СМИ часто поднимается тема вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украину. Генерал-лейтенант, народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Михаил Забродский считает, маловероятным вторжение РФ в Украину со стороны аннексированного Крыма. Он считает, что РФ использует присутствие своих войск на российско-украинской границе и в аннексированном Крыму, как инструмент давления на Украину, ради достижения своих политических целей.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Obozrevatel».

По словам Забродского, российские военные присутствуют на границе с Украиной еще с 2014 года.

«За все эти годы эта угроза никуда не исчезла. Она существует постоянно. И она используется в том числе, как инструмент политического давления на Украину и шантажа», — заявил Забродский.

По словам военного, необходимо разобраться, почему в медиапространтсве все чаще появляется информация об угрозе вторжения РФ в Украину со стороны аннексированного Крыма.

«Если об этом говорят, значит это кому-то нужно», — отметил военный.

Сам же Забродский считает, маловероятным вторжение РФ в Украину из Крыма. По его словам, с помощью присутствия своих военных в Крыму, РФ хочет добиться своих политических целей. Он не исключает, что, возможно, таким образом, Кремль хочет склонить руководство Украины к восстановлению подачи воды в Крым.

«Когда, постоянно муссируют эту тему, что вот придут и заберут, потому что у них есть все для этого, а у нас почти ничего – то я начинаю подозревать, что следующим шагом может быть предложение: «так, давайте, отдадим воду», чтобы сохранить жизнь и здоровье гражданских», — поделился своим мнением Забродский.

По его словам, хоть это и «неуклюжий», но «волне вероятный гибридный сценарий».

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