Это плохой симптом для страны – Андрей Смолий рассказал, о чем может свидетельствовать уход Кучмы из ТКГ

Уход второго президента Украины Леонида Кучмы с поста главы украинской делегации в ТКГ, эксперт, юрист-международник Андрей Смолий назвал «плохим симптомом для страны».

Об этом Андрей Смолий пишет в своем Telegram-канале, передает НБН.

Сегодня, 28 июля стало известно о том, что второй президент Украины Леонид Кучма выходит из ТКГ. Эксперт, юрист-международник Андрей Смолий назвал это «плохим симптомом для страны».

По словам Андрея Смолия, Кучма уходит из ТКГ не просто так.

«Кучма уходит, потому что, скорее всего, не хочет принимать участие в том «трэше», который происходит в рамках «переговоров». Хитрый политик, который неоднократно менял сторону, хорошо знает – лучше уйти вовремя, чем запятнать свое имя», — считает эксперт.

По его словам, уход Леонида Кучмы из ТКГ, может свидетельствовать о том, что власть готовит капитуляцию.

«Это плохой симптом для страны. Если даже такие люди, как Кучма уходят из «Минска», тогда вероятно власть готовит полную капитуляцию или что-то близкое к этому», — поделился своим мнением Смолий.

По словам Смолия, сейчас готовится большая сдача национальных интересов Украины. При чем, этот процесс, по словам эксперта, начался не сегодня, а еще весной 2019 года.

Ранее мы сообщали, что политолог Виталий Бала рассказал, как уход Кучмы из ТКГ повлияет на «политический вес» украинской делегации в Минске.