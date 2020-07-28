Останемся наедине с Кремлем — источник сообщил, почему Кучма ушел из ТКГ

Как сообщают источники из Офиса президента, уход Леонида Кучмы из Минского процесса связан с тем, что он не смог сработаться с Андреем Ермаком.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш инсайдер говорит, что Кучма уже давно понял всю провальность работы Ермака. Но вот уйти решил только сейчас. Потому что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с провалом главы ОП по вопросу Донбасса».

Источник добавил, что своей политикой Ермак выступает не только против Западных партнеров, но и против украинского государства:

«Если он продолжит свою политику, то президент потеряет своих союзников и останется наедине с Кремлем и Ермаком».

Напомним, ранее мы писали, что Кучма ушел и ТКГ.