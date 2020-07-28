Перемирие на Донбассе будет нарушаться – Казанский

Режим перемирия на Донбассе будет нарушаться подконтрольными РФ НВФ. Так считает журналист, блогер, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский. Казанский отметил, что боевики нарушали все предыдущие перемирия.

Об этом Денис Казанский рассказал в эфире «Прямого», сообщает НБН.

Режим тишины на Донбассе, который начал действовать с 27 июля будет нарушаться российскими оккупантами. Такое мнение озвучил журналист, блогер, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

Казанский отметил, что это уже далеко не первое перемирие на Донбассе, и каждый раз боевики его нарушали.

«То, что перемирие будет нарушаться, я это прогнозировал, так было уже много раз», — отметил журналист.

По словам Казанского, несмотря на то, что интенсивность обстрелов на Донбассе снизилась, полного прекращения огня нет. По словам Казанского, боевики стреляю по позициям ВСУ ночью. Он отметил, что об этом сообщал не только штаб ООС, но и пишут пользователи соцсетей, которые слышали обстрелы.

«Поэтому полного прекращения огня нет», — подытожил Казанский.

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