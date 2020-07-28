Путин подавится Беларусью, аншлюс республики не состоится: Игорь Эйдман

Кремль стремится сыграть на президентских выборах в Беларуси с целью осуществления давно планируемого аншлюса этой республики.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По мнению российского социолога и публициста, автора книги «Система Путина» Игоря Эйдмана, чекисты Путина действуют по давно наработанным ими схемам 90-х годов. Сначала создают проблемы клиенту, а потом предлагают «крышу» с условиями контроля над его бизнесом.

Именно такую схему Путин пытается реализовать по отношению к Александру Лукашенко.

Как отметил Эйдман, глава Беларуси в последнее время вел себя довольно «борзо», сопротивляясь попыткам Путина загнать его в российское стойло. И поэтому Кремль решил, используя осложнившуюся ситуацию с выборами в Беларуси, создать Лукашенко проблемы, которые ему решить не под силу без силовой поддержки России.

По словам публициста, Путин делает расчет на то, что под угрозой потери власти в стране, «бацька» побежит к нему за поддержкой, а условием спасения главы Беларуси станет аншлюс, от которого тот уже не сможет отказаться.

«Однако Беларусь путинскому режиму так просто не сожрать — подавится. Беларусская оппозиция правильно делает, что пытается использовать сегодняшний уникальный шанс на отстранение Лукашенко. Если он останется у власти, рано или поздно, сколько бы не упирался, все равно будет принужден сдать белорусскую независимость»,- подчеркнул Эйдман.

По его словам, только власть, ориентированная на демократические европейские ценности сможет гарантировать сохранение Беларуси как независимого государства.

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