Путин подавится Беларусью, аншлюс республики не состоится: Игорь Эйдман

Главное Политика
Ник Петров0

Кремль стремится сыграть на президентских выборах в Беларуси с целью осуществления давно планируемого аншлюса этой республики.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Путину не светит аншлюс Беларуси.
Путин мечтает об аншлюсе Беларуси, только вот народ республики против. Фото: glavred.info.

По мнению российского социолога и публициста, автора книги «Система Путина» Игоря Эйдмана, чекисты Путина действуют по давно наработанным ими схемам 90-х годов. Сначала создают проблемы клиенту, а потом предлагают «крышу» с условиями контроля над его бизнесом.

Именно такую схему Путин пытается реализовать по отношению к Александру Лукашенко.

Как отметил Эйдман, глава Беларуси в последнее время вел себя довольно «борзо», сопротивляясь попыткам Путина загнать его в российское стойло. И поэтому Кремль решил, используя осложнившуюся ситуацию с выборами в Беларуси, создать Лукашенко проблемы, которые ему решить не под силу без силовой поддержки России.

По словам публициста, Путин делает расчет на то, что под угрозой потери власти в стране, «бацька» побежит к нему за поддержкой, а условием спасения главы Беларуси станет аншлюс, от которого тот уже не сможет отказаться.

«Однако Беларусь путинскому режиму так просто не сожрать — подавится. Беларусская оппозиция правильно делает, что пытается использовать сегодняшний уникальный шанс на отстранение Лукашенко. Если он останется у власти, рано или поздно, сколько бы не упирался, все равно будет принужден сдать белорусскую независимость»,-  подчеркнул Эйдман.

По его словам, только власть, ориентированная на демократические европейские ценности сможет гарантировать сохранение Беларуси как независимого государства.

Ранее сообщалось о том, есть ли шанс вернуть Крым силой.


загрузка...

Похожие материалы

Президент обсудил с Эрдоганом крымскотатарских «пленников Кремля»

Дмитрий Климов
Госдума РФ

В Госдуме РФ рассказали о роли Украины в «Союзном государстве»: российские политики наметили будущее России

Родион Власов

В ЦИК напомнили без каких документов не зарегистрируют кандидата на пост Президента Украины

Дмитрий Климов

Добавить комментарий