Резников или Кравчук: Зеленский рассказал, кто может заменить Кучму в ТКГ

Во время брифинга глава государства отметил, что рассматривает несколько кандидатов, которые бы смогли возглавить украинскую делегацию на переговорах ТКГ.

Об этом передает «НБН«.

Среди кандидатов — вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ВОТ и временно исполняющий обязанности главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, а также первый президент Украины Леонид Кравчук:

«Мы рассматриваем Алексей Резникова и Леонида Кравчука… Но есть ещё пару кандидатов. Уже в ближайшие дни мы определимся с новым главой делегации», — пообещал президент.

Владимир Зеленский отметил, что очень важно найти такого человека, который будет отстаивать интересы Украины, но, в то же время, с ним должны буду хотеть общаться в России:

«Нам нужен баланс. Нужен человек, с которым захочет разговаривать Россия. Это также должен быть человек, которого уважают в Украине, который не предаст нас в трудный момент. Мы не просто выбираем человека на должность… Это очень трудный выбор».

Напомним, ранее Тарас Березовец прокомментировал уход Кучмы из ТКГ.