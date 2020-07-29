В «ДНР» поставили ВСУ ультиматум: сепаратисты угрожают публикацией секретных данных

Сепаратистские источники сообщили о том, что они используют хакеров, чтобы добывать информацию о ВСУ. При этом сепаратисты из «Л/ДНР» стоят на том, что ВСУ якобы нарушают мир на Донбассе. В сепаратистских каналах сообщили о том, что если так будет продолжаться дальше, то они будут публиковать секретную информацию об украинской армии.

Об этой информации сообщили сепаратистские СМИ и Телеграм-каналы, передает «НБН».

«Вот подготовка снайперов 36 бригады, которую инструктируют эксперты НАТО. Мои люди предоставили все сведения на 36 бригаду ВСУ, что находится на территории южной части ДНР. Я прекрасно знаю, сколько где солдат и вооружения», — сообщил в самом начале сепаратистский блогер «Джокер ДНР».

После этого он от лица оккупантов сообщил о том, что если ВСУ выстрелят хоть из рогатки в сторону «ДНР», то он опубликует об украинской армии, и в частности о 36-й бригаде всю имеющуюся секретную информацию.

«Почему же я так делаю?! А потому что мне так хочется! Это моя игра и мои правила! Я ваш мессия!», — сообщил в конце сепаратист.

После этого в качестве второго доказательства «Джокер» выложил фото со схемой лагеря украинских солдатов 36-й бригады. При этом неизвестно, является ли фото очередным фейком со стороны оккупантов.

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