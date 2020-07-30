Будут ли осенью «выборы» в «Л/ДНР»: информационный ресурс поделился важной информацией

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, наиболее вероятно, что местных «выборов» в так называемых «Л/ДНР» этой осенью не будет. Но, несмотря на то, что проведение «выборов» под знаком вопроса, в «ДНР» уже начали активную подготовку.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Будут ли проводиться осенью «выборы» в так называемых «Л/ДНР» на данный момент неизвестно. Но, несмотря на то, что проведение выборов под знаков вопроса, в так называемой «ДНР» подготовка идет полным ходом.

В последнее время бурную деятельность в «республике» демонстрирует «глава ДНР» Денис Пушилин. Он активно ездит по городам оккупированной Донецкой области, встречается с людьми, обещает лично решить их проблемы. При этом, как отметил ресурс «Донбасский кейс», Пушилин занимается «широким комплексом вопросов» — от детского футбола до ремонта дорог. А пропагандистские СМИ активно демонстрируют бурную деятельность главаря непризнанной «республики». В то же время, по информации ресурса, бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский пытается «сыграть в оппозицию». Кроме того, оживились и другие конкуренты Пушилина, что явно свидетельствует о подготовке к выборам.

Но будут ли выборы в псевдреспубликах? Ресурс пишет, что это маловероятно.

«Выборов в «Л/ДНР» осенью не будет, их перенесут на какие-либо другие сроки, например из-за «резко обострившейся» ситуации с коронавирусом», — пишет ресурс.

Кроме того, автор публикации отмечает, что если выборы все-таки состоятся, то это будет исключительно для «создания видимости демократии».

«Тогда в «парламентах республик» появятся новые оппозиционные лица исключительно с одной задачей: помочь недовольным людям «выпустить пар» и не более того», — пишет ресурс.

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