Беларусь передала Украине список задержанных российских наемников из ЧВК «Вагнера»
Республика Беларусь передала Украине полный список задержанных на днях российских боевиков. Теперь Киев будет проверять, есть ли среди задержанных те, кто воевал в НВФ на Донбассе.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.
Дмитрий Кулеба, во время брифинга, сообщил, что 30 июля в Минске прошла встреча посла Украины в Беларуси с главой МИД РБ Владимиром Макеем:
«Разговор был спокойным, обвинений в адрес Украины не было», — уточнил глава МИД Украины.
Он добавил, что Беларусь без лишних вопросов предоставила Украине список задержанных боевиков РФ и попросила проверить, принимали ли «вагнеровцы» участие в преступлениях против Украины:
«Украинские правоохранители уже занимаются проверкой».
Он также отметил, что в списке есть боевики с украинским гражданством, но сколько их — уточнять не стал.
Напомним, ранее мы писали, что среди задержанных в Беларуси российских боевиков есть члены НВФ «ДНР».