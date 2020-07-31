Новые правила въезда в Украину из «Л/ДНР»: власть сделала важное предупреждение

Украинская власть приняла важное решение об изменении правил въезда на подконтрольные территории из «Л/ДНР» и временно оккупированного Крыма. С первого августа 2020 года обязательная самоизоляция будет отменена.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Начиная с первого числа августа в силу входит постановление, которое отменит целый ряд норм, связанных с карантинными мерами. Это касается как пересечения линии разграничения с «республиками», так и въезда из временно оккупированного Крыма. Принудительная самоизоляция и установка приложения «Действуй дома» для тех, кто приехал с этих территорий больше не требуется», — с таким заявлением выступил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Вместе с тем, стоит отметить и важный нюанс. Власть предупреждает граждан о том, что в случае необходимости практика самоизоляции может быть восстановлена.

Напомним, как сообщалось ранее, новые условия работы КПВВ «Еленовка»: в «ДНР» заявили о начале большого события.