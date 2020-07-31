Пушилин окончательно похоронит экономику Донбасса — Тинянский о разработке скандальной схемы в «ДНР»

Бывший сепаратист Евгений Тинянский, который занимал пост «начальника разведки ДНР» рассказал о том, что Денис Пушилин готовится к разорению экономики «республики». По его словам, главарь террористов разрабатывает с Лавреновым схему, которая позволит им делать откаты особо крупных размеров.

Эту стать Тинянский написал в сепаратистской группе «Вконтакте», передает «НБН».

«Что же скрывается за ширмой поездок Пушилина вместе с Лавреновым? Они прорабатывают схему. Пушилин окончательно похоронит экономику Донбасса. Эти два бравых парня с экономическими жилками уже согласовали в высоких кабинетах создание нового ГП. Туда будут введены Донецкий металлургический завод. То же самое касается Юзовского металлургического завода, а также Макеевского коксохима. Самый проблематичным активом будет ГП – ДМЗ», — сообщил Тинянский в самом начале.

После этого бывший сепаратист сообщил, что ГП – ДМЗ является филиалом №1 ЗАО ВТС. По его словам, завод простаивает уже примерно 2 года.

«А в это же время ВТС платит 3500 работникам 2/3 зарплаты, и эти средства больше полной зарплаты на ГП ЮМЗ. Она еще и не выплачивается с апреля. Проблема ДМЗ заключается в том, что завод имеет разорванный цикл производства. Он не может выпускать сталь и сортовой прокат», — сообщил он следом.

В конце Тинянский сообщил, в чем суть вышеупоянутой аферы. По его словам, правой рукой «власти ДНР» будут просить денег у РФ на восстановление предприятий «республики», а другой – будут распиливать предприятия на металл, оставляя людей без хлеба и работы.

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