Мошенники на КПВВ Донбасса: в соцсетях предупредили людей о серьезной опасности

Стало известно о том, что на отдельных КПВВ орудуют аферисты, которые организовали преступный бизнес на доверчивых пенсионерах. В частности, они были замечены на КПВВ «Станица Луганская», однако в соцсетях предупредили, что бандиты могут быть и на других участках.

Об этой информации сообщил портал «Аргументы и Факты», передает «НБН».

«На переходах так называемые «добровольцы» помогают доверчивым пожилым людей с установкой программы «Дія». Но делают это они за 100 гривен. Будьте внимательны. После этого целенаправленно вводят неверный номер телефона, и программа становится заблокированной. А затем еще и предлагают купить какие-то новые карты за 350 гривен, чтобы запустить программу», — сообщила свидетельница данной аферы.

При этом очевидцы сообщают, что нужно готовиться к аферам на КПВВ заранее, поскольку есть люди, которые преследуют исключительно корыстные цели.

«Установите программу заранее дома, используя Play Store или App Store. Однако ее не запускайте. После этого на переходе уже запускайте. Там необходимо ввести телефонный номер. Затем ждите смс для подтверждения. Затем будет отображен экран, где написано: «Вы уже на месте самоизоляции?». Отвечать на данный вопрос не нужно. Покажите эту надпись на переходе. Именно перед тем, как вы станете в очередь для перехода. Вообще лучше запрятать телефон, пока не достигнете места самоизоляции», — сообщили люди.

Таким образом люди подняли шумиху вокруг аферистов, которые продают пенсионерам дорогие карточки неизвестного производства. Некоторые даже предположили, что с помощью них за пожилыми людьми следят в целях дальнейшего обворовывания.

Напомним, это удар в нос Путину – Попков о задержании «вагнеровцев» и реакции Лукашенко.