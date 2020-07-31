В «ДНР» оценили приход Кравчука в ТКГ: Никонорова рассказала о больших планах «республики»

Так называемый «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова прокомментировала участие Леонида Кравчука в ТКГ. В «республике» заявили о больших планах по достижению мира на Донбассе.

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Никонорова выразила надежду на то, что новый представитель законных властей Украины в минских переговорах сможет поспособствовать урегулированию конфликта.

«Мы надеемся, что Леонид Кравчук как новый руководитель украинской делегации сможет продемонстрировать свой конструктивный подход в непростом деле достижения мира. Очень важно, чтобы он не избегал прямого диалога с республикой. Сейчас особо важное время, ведь нам удалось совершить прорыв в плане достижения мира. Сегодня на первый план выходят политические вопросы урегулирования», — сказала Никонорова.

Она в очередной раз заявила, что законные власти Украины долгое время не демонстрировали истинной готовности вести диалог ради мира, но сейчас представительница сепаратистов верит в успех переговоров.

Напомним, как сообщалось ранее, это судьбоносный день для всего русского мира – Пушилин обратился к жителям Донбасса с важным поздравлением.