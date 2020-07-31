За что прыгали на Майдане? – Азаров отличился новым скандальным заявлением об Украине

Бывший премьер Украины Николай Азаров решил высказаться о том, что происходит в государстве. По его словам, свободы слова в Украине по сути нет. В то же время, как он сообщил, телеканал «КРТ» оставили без лицензии, поскольку посчитали его деятельность, очевидно, опасной для общества.

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «НБН».

«Цензура – это то, за что прыгали на Майдане? Позорный Нацсовет, занимающийся вопросами телерадиовещания лишил телеканал «КРТ» лицензии. Вот и получайте вашу «нечувану свободу». А на деле же видим выписки штрафов, лишение лицензий, закрытие с последующими разгромами редакций. К этому же еще стоит прибавить убийства журналистов наряду с цензурой в соцсетях», — написал Азаров.

Цензура – это то, за что прыгали на Майдане? Позорный Нацсовет по телерадиовещанию лишил телеканал «КРТ» лицензии Вот вам «нечувана свобода», а на самом деле, штрафы, лишения лицензий, закрытия и разгром редакций, убийства журналистов и цензура в соцсетях pic.twitter.com/EkAL7nCiMz — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) July 31, 2020

Пользователи соцсетей не разделили мнения Азарова. В очередной раз люди высказались, что бывший политик в очередной раз пытается дискредитировать Украину, преследуя при этом свои корыстные цели.

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